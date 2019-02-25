ПАРИЖ, 25 фев — ПРАЙМ. Французская косметическая компания Yves Rocher объявила о закрытии своего сайта и прекращении торговли в Великобритании с 14 марта — за две недели до планируемого Brexit, следует из сообщения на английском сайте.

"С большим сожалением Yves Rocher объявляет о прекращении торговли в Соединенном Королевстве с 14 марта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "экономический контекст не позволяет Yves Rocher продолжать торговлю в Соединенном Королевстве".

Великобритания должна покинуть Евросоюз, как предполагается, 29 марта. Однако соглашение об условиях этого процесса пока так и не ратифицировано. "Жесткий" Brexit — без ратифицированной договоренности — предполагает, что законодательство Евросоюза перестанет применяться к в Великобритании с момента ее отделения. Это может повлечь существенные, в том числе экономические, последствия и для страны, и для ЕС.