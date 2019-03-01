МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Россия стала одним из главных источников кибератак, цель которых — получить доступ к учетным записям пользователей, которые совершают покупки при помощи компьютера, пишет "Коммерсант" со ссылкой на глобальное исследование американской компании Akamai.

Отмечается, что представителей российского ритейла атакуют не часто, не смотря на то, что страна стала одним из ключевых источников подобных атак.

IT-компания Akamai проводила исследование с мая по декабрь 2018 года. За этот период было зафиксировано почти 28 млрд попыток злоупотребления учетными данными пользователей.

Самым уязвимым для таких атак оказался рынок ритейла — 10 млрд атак. Внутри этого сегмента под угрозой оказались онлайн-магазины одежды (3,7 млрд атак).

США заняли первое место в рейтинге стран, где находятся компьютеры-источники таких атак. Россия — второе место. В топ-5 также вошли Канада, Бразилия и Индия.

А вот что касается стран, которые наиболее подвержены таким атакам, то тут лидерство распределено иначе. В топ-5 попали США, Китай, Индия, Германия и Канада. России в этом списке нет.