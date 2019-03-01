МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Мосгорсуд признал законным арест топ-менеджера Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля, обвиняемого в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный", сообщили РИА Новости в суде.

"Постановление Басманного суда от 15 февраля об избрании меры пресечения в отношении Дельпаля в виде заключения под стражу оставлено без изменения", — сказал собеседник агентства.

В среду Мосгорсуд отложил заседание в связи с тем, что часть документов, в числе которых дополнения к жалобам защитников и отзыв на них следствия, не были переведены на французский язык.

Француз был доставлен в суд, поскольку он желал ознакомиться с материалами и обсудить их с защитниками. Дельпаль около трех часов изучал документы, делал выписки и готовился к рассмотрению жалобы. Кроме того, он просил предоставить ему три дня для подготовки к процессу, но суд отказал.

Басманный суд столицы в рамках дела о хищении 2,5 миллиарда рублей ранее на два месяца арестовал американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пять человек.

Следствие полагает, что Калви с топ-менеджером Baring Vostok французом Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, заявляет СК РФ.

Помимо американца и француза, под стражей находятся директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян, председатель совета директоров Норвик-банка, бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.