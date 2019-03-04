МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ, Антон Мещеряков. Последние годы не были простыми для российского рынка пива: экономические факторы вкупе с ужесточением регулирования отрасли приводили к сокращению продаж на протяжении многих лет. Однако 2018 год такую тенденцию прервал: Чемпионат мира по футболу и теплая погода помогли рынку вырасти. Президент AB InBev Efes Дмитрий Шпаков оптимистично смотрит на перспективы отрасли: по его словам, если не будет больших потрясений, рынок продолжит рост и в текущем году. О планах AB InBev Efes на российском рынке, последствиях от введения минимальных розничных цен на пиво и о том, какие напитки предпочитают россияне, Шпаков рассказал в интервью агентству "Прайм".

- Закончилось ли объединение бизнесов AB InBev и Efes в России?

— 1 марта мы завершили юридическое объединение, и уже с пятницы действуем как единое юридическое лицо АО "АБ ИнБев Эфес".

— Какую динамику в прошлом году показали продажи отдельных брендов компании?

— Год был очень хорошим для премиального сегмента. Мы укрепили позиции в премиальном и суперпремиальном сегментах и занимаем более 40% рынка.

- Отмечаете ли вы рост российского пивного рынка в прошлом году?

— Да, рынок вырос, по разным оценкам – примерно на 3-4%. На это повлиял комплекс факторов. В прошлом году мы не столкнулись с новыми ограничениями, кроме этого, не поднималась ставка акциза, и я думаю, что государство тоже отметило позитивный эффект: отчисления продолжают расти, налогов платится все больше и больше, и при этом отрасль растет и нет падения продаж. Другие факторы – конечно, Чемпионат мира и удивительно теплое лето. Мы надеемся, что это лето будет таким же теплым.

- Какую долю российский рынок занимает в общих продажах AB InBev и Anadolu Efes?

— Российский рынок пива является одним из самых крупных в мире. Мы надеемся, что восстановление, которое мы наблюдали в прошлом году, позволит ему через какое-то время вернуться в топ-5. Этот рынок очень интересен и AB InBev, и второму акционеру, группе Anadolu Efes. Сейчас российский бизнес составляет порядка 3,5% в объемах производства глобальной AB InBev, а Anadolu Efes – порядка 60%.

- Какие рынки являются крупнейшими у AB InBev?

— Это США, Бразилия, безусловно, Китай, его рынок пива сейчас очень быстро растет, и Мексика.

- Кстати, если говорить о Китае, AB InBev Efes экспортирует туда российское пиво?

— Да, мы поставляем пиво в северные районы КНР. Российские марки пива в Китае довольно популярны, однако все же объемы поставок не сопоставимы с локальным производством.

- Планируете ли увеличить экспорт в Китай?

— Мы над этим думаем.

- Возвращаясь к российскому рынку, может ли в этом году возобновиться его снижение, учитывая высокую базу прошлого года?

— Мы ожидаем, что, если не будет больших потрясений и дополнительных ограничений, рынок продолжит рост. Оценивать его я не готов, но мы считаем, что динамика будет положительной.

- Какие планы у компании на текущий год?

— Полностью я раскрывать их не могу, но мы однозначно настроены на рост продаж и доли рынка.

- Какой сейчас уровень загрузки ваших производств? Рассматриваете ли вы возможность приобретения или строительства новых заводов?

— Если мы говорим про пик сезона, потому что сезонный фактор в России оказывает влияние на производство, то ситуация с загрузкой мощностей достаточно неплохая. Она не 100%-ная, но хорошая. С учетом планов, которые есть у нас по росту и с учетом того, как мы начали текущий год, мы ожидаем, что загрузка в этом году будет расти. Новых мощностей нам не нужно. Сейчас у нас есть 11 заводов и три солодовенных комплекса в России, три завода на Украине. Будем обходиться существующими мощностями.

- Если говорить о потребительском поведении россиян, меняется ли оно в последние годы с точки зрения потребления пива?

— Да, наверное, оно меняется. Вообще трендов масса. Во-первых, это стремление к здоровому образу жизни, что является тенденцией не только в России, но и во всем мире. Во-вторых, люди хотят все больше и больше пробовать разных сортов, поэтому сейчас наблюдается взрывной рост сегмента настоящего крафтового пива. Интересно развиваются каналы продаж. Несколько лет назад люди закупали пиво на неделю в гипермаркетах, а сейчас стали популярными покупки в «магазинах у дома». То есть происходят структурные изменения в канале современной торговли.

- А что вообще в России больше любят пить, светлое или темное пиво?

— Светлое, очень популярны лагеры.

- Несколько макроэкономических вопросов. В последние годы наблюдалось ослабление рубля, это каким-либо образом отразилось на вашем российском бизнесе?

— Конечно, но, наверное, не само ослабление как таковое, а рост затрат. Растут рублевые затраты, что, разумеется, увеличивает себестоимость продукции. Но мы не хотим перекладывать этот рост на потребителя.

- Вы импортируете сырье для производства пива?

— Да, мы импортируем хмель, без которого мы не можем обойтись. Это нормальная ситуация: к сожалению, хмель того качества, которое нам нужно, в России не растет. Это зависит от климата, от минерализации почв и других факторов. Много нюансов. Но, я считаю, вопрос импорта – это вопрос времени, потому что доля импортной составляющей в себестоимости продукции раньше была намного больше.

Сейчас мы локализованы на 99%, от аграриев до последней стадии производства.

Определенная зависимость также сохраняется от запасных частей для оборудования. Сейчас существует два основных поставщика оборудования. Но Минпромторг РФ проводил совещания, они рассматривают возможность изготовления аналогичного оборудования. Мы в этом тоже заинтересованы, потому что удешевление запасных частей позволит нам снизить себестоимость производства.

- Отразится ли на стоимости вашей продукции в России повышение основной ставки НДС до 20%?

— Это автоматически легло на плечи покупателей. Говорить о том, насколько драматическим будет влияние – к счастью, повышение не настолько большое, чтобы сильно повлиять на индустрию. Какое-то влияние, безусловно, будет, скорее всего, (рост конечной цены продукта – ред.) до 1-1,5%. Главное, чтобы повышение НДС не ускорило инфляцию и не произошло непрямое влияние на цены.

- Уже несколько лет в России обсуждается маркировка различных видов товаров, например, маркировка обсуждается в отношении пива. Поддерживаете ли вы введение маркировки пива, и можно ли это сделать без особых затрат?

— Затраты, конечно же, будут, и обойтись без них технически невозможно. Непонятно, зачем нужно вводить маркировку. Она нужна на тех рынках, где велика доля "серого" рынка, контрафакта. Пивная индустрия таковой не является. Подделывать пиво – себе дороже, это очень тяжело. Наверное, можно, но для этого надо быть немного безумцем. Доля "серого" рынка у нас минимальна.

Кроме того, давайте посмотрим на опыт рынка крепкого алкоголя. Он у нас полностью обелился? Нет. Мы считаем, что ЕГАИС более чем справляется. Нужно работать с этой системой, совершенствовать ее. Смысла в дополнительных системах нет никакого.

- Другой вопрос, который в последнее время обсуждался – введение минимальных розничных цен на пиво. Следует ли вводить их?

— Опять же, их нужно вводить только для тех отраслей, где велика доля контрафакта. В пиве контрафакта практически нет. Там, где минимальные цены уже введены, ситуация понятна: МРЦ нужны для того, чтобы недобросовестные предприниматели не получали преимуществ по сравнению с честными игроками и не лишали доходов государство. В пивной отрасли таких проблем нет. Поэтому перед тем, как принимать решение об МРЦ, нужно тщательно изучить все факторы и взвесить "за" и "против". Я не вижу, что может получить от этого государство, но вижу, что потеряют покупатели.

- В декабре прошлого года Совет Евразийской экономической комиссии принял технический регламент ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции. Что изменится для российских потребителей после вступления его в силу?

— Вопрос очень специфический, документ обсуждался и принимался очень долго и сложно. Некоторые страны Евразийского экономического союза, те же Белоруссия и Казахстан, сделали для себя очень много сносок и отсылок к местным ГОСТам. Россия, к сожалению, этого не сделала. Сейчас в рамках технического комитета идет очень большая работа, мы пытаемся найти возможность сделать так, что реализация техрегламента устраивала и производителей, и государство, и всех остальных.

Наша цель – прийти к международным стандартам, чтобы пиво называлось пивом, а пивными напитками являлось все остальное, что пивом не является. Сейчас любое пиво, в которое добавляются дополнительные вкусы, к сожалению, называется пивным напитком. Это вводит потребителя в заблуждение, потому что по аналогии с молочными продуктами он думает, что это не настоящее пиво, хотя оно настоящее. Поэтому всю легальную продукцию мы должны выделить в категорию "пиво", а все напитки, которые выпускаются для уменьшения акцизов, должны называться "пивными напитками" или чем-то еще.