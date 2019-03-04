МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. АФК "Система" приобрела 33% в компании "Аква Инвест", производящей питьевую минеральную воду, сообщили РИА Новости в пресс-службе АФК.

"АФК "Система" приобрела миноритарную долю в компании "Аква Инвест", которая объединяет ряд активов по добыче и бутилированию питьевой минеральной воды. Доля в размере 33% приобретена группой АФК "Система" у частного лица Егора Логинова", — рассказали в пресс-службе.

Стратегия компании "Холдинг Аква", производителя минеральной воды марок "Ессентуки" и "Нарзан", не изменится после покупки АФК "Система" 33% в "Аква Инвесте", одном из акционеров холдинга, заявили РИА Новости в пресс-службе "Холдинг Аквы".

"Да, сделка действительно состоялась. Однако на стратегии компании это никакие отразится. Мы по-прежнему нацелены на возрождение легендарных кавказских брендов минеральных вод и на обеспечение рынка качественной продукцией. С появлением нового акционера никаких глобальных перемен не ожидается", — отметили в пресс-службе.

"Аква Инвест" совместно с подконтрольной государству компанией "Кавминкурортресурсы" участвует в совместном предприятии "Холдинг Аква". "Холдинг Аква" занимается как добычей, так и розливом и реализацией минеральной воды региона Кавказских Минеральных Вод. В частности, компания выпускает воду "Ессентуки №4", "Ессентуки №17" и "Нарзан".