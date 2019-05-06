МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) по РСБУ в первом квартале составила 2,206 миллиарда рублей, увеличившись в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период увеличилась в два раза, до уровня в 15,4 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла в 1,9 раза, составив 7,52 миллиарда рублей. Прибыль от продаж составила 7,13 миллиарда рублей, увеличившись в два раза.

Себестоимость продаж выросла в 2,1 раза и составила 7,89 миллиарда рублей. Прочие расходы увеличились в 2,8 раза, до уровня в 6,45 миллиарда рублей.

Капитал и резервы компании составили 93,49 миллиарда рублей, увеличившись на 2,4%. Долгосрочные обязательства выросли на 7,7%, до 373,18 миллиарда рублей, краткосрочные — на 20,1%, до 49,15 миллиарда рублей.

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов. В парке ГТЛК на конец первого квартала 2019 года 253 единицы различных воздушных судов, 75 тысяч грузовых вагонов и 99 единиц водного транспорта.