ТОКИО, 20 мая — ПРАЙМ. Fesco окончательно рассчитается с держателями бондов до конца текущего года, заявил РИА Новости глава компании Александр Исурин.

"В течение этого годы мы закроем этот вопрос", — сказал он.

По слова Исурина, здесь "сама процедура дольше, чем прямые переговоры".

"Мы готовы урегулировать вопрос со всеми держателями (облигаций — ред.), и вопрос о том, что мы не будем вести переговоры, не стоит", — подчеркнул он.

Также по его словам, публикация отчетности по МСФО транспортной группы Fesco за 2017 и 2018 годы откладывается на неопределенное время.

"Планировалось до конца апреля, но выпуск отчетности откладывается на неопределенное время", — сказал он, отвечая на вопрос, когда группа опубликует финансовую отчетность по МСФО за 2017 и 2018 годы.

По его словам, причина отсрочки в том, что "до конца не завершены взаимоотношения с некоторыми держателями рублевых облигаций" и не окончены некоторые судебные дела.

Отчетность за первый квартал FESCO планирует опубликовать до конца мая, сообщил Исурин.