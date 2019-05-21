ИРКУТСК, 21 мая — ПРАЙМ. Последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский самолет Ту-134 совершил заключительный рейс из Иркутска в Мирный, он будет передан в музей авиации, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта "Иркутск".

Рейс состоялся 20 мая. Самолет принадлежит Мирнинскому авиационному предприятию авиакомпании "Алроса". На легендарном для советской авиации самолете в Мирный из Иркутска отправились 70 пассажиров.

"Это был последний эксплуатировавшийся в России пассажирский Ту-134. Он будет передан в музей авиации города Новосибирска", — сообщил собеседник агентства.

Известно, что воздушное судно было выпущено в 1980 году и эксплуатировалось почти 40 лет. На сайте авиакомпании "Алроса" сообщается, что Ту-134Б, бортовой номер RA-65693, вылетит из Мирного в Новосибирск 22 мая без пассажиров. В сообщении также отмечается, что "самолет будет передан в Музей истории авиации аэропорта Толмачево, где присоединится к ранее выведенному из эксплуатации Ту-154М RA-85684, известному как "Ижма".

По данным любительского сайта russianplanes.net, Ту-134Б с бортовым номером RA-65693 с 1998 по 1999 год был личным бортом Аллы Пугачевой и летал со стикером "АЛЛА". VIP-борт был рассчитан на 28 пассажиров, после ремонта в 2010 году переоборудован для перелета 73 человек и передан в эксплуатацию авиакомпании.