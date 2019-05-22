ХЕЛЬСИНКИ, 22 мая — ПРАЙМ. Финский гигант по производству пищевой упаковки и одноразовой посуды Huhtamaki запустил в среду фабрику по производству бумажных соломинок в Северной Ирландии, говорится в сообщении компании.

Объект расположен в городе Антрим, недалеко от Белфаста. Первоначально предприятие функционирует как специализированный завод по производству бумажных соломинок. В дальнейшем планируется расширить ассортимент продукции на основе бумаги.

"В Huhtamaki мы постоянно ищем способы улучшить экологические показатели наших продуктов и внедрять инновации в упаковке. Запуск нашей фабрики по производству бумажных соломинок является хорошим примером. Мы очень гордимся тем, что поддерживаем наших клиентов в их стратегии по созданию более устойчивой и экологически ответственной цепочки поставок", — отметил генеральный директор Huhtamaki Foodservice в Северной Ирландии Сиаран Доэрти.

В феврале сообщалось, что Huhtamaki подписал соглашение с McDonald's о поставке экологически чистых бумажных соломинок по всей Европе, включая Великобританию.

Huhtamaki — один из мировых лидеров в области упаковки продуктов питания и напитков. Представлен 78 производственными площадками в 34 странах мира, включая Россию. Штат компании насчитывает 18 тысяч сотрудников по всему миру. В 2018 году чистый объем продаж составил 3,1 миллиарда евро. Головной офис группы находится в городе Эспоо, Финляндия, акции компании Huhtamaki Oyj торгуются на бирже Nasdaq Helsinki Ltd.

Ранее Евросоюз согласовал меры по сокращению использования одноразового пластика. Речь идет о ватных палочках, тарелках, столовых приборах, соломинках и палочках для воздушных шариков. В будущем производители продукции из полимеров должны будут вносить свой вклад в стоимость сбора и утилизации продуктов из пластика. Также предусмотрено введение соответствующих квот: для одноразовых бутылок до 2025 года квота в 77%, до 2029 — 90%. Конкретные продукты с определенным содержанием пластика для одноразового использования должны иметь маркировку, где будет отмечено негативное воздействие пластика на окружающую среду. Сюда относятся гигиенические прокладки, стаканчики и влажные салфетки.