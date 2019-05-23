МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. "Яндекс" запустит летом сеть "облачных" ресторанов: пользователи сервиса по заказу еды "Яндекс.Еда" получат возможность заказывать блюда по рецептам интернет-компании, которые будут готовиться в ресторанах-партнерах, говорится в сообщении компании.

Новая услуга была анонсирована на ежегодной конференции "Яндекса" Yet another Conference.

"Рецепт нашего нового сервиса прост. Берём любимые блюда пользователей "Яндекса". Выбираем из них те блюда, которые стойко переносят доставку. Для выбранных блюд готовим специальные наборы ингредиентов. Раздаём их ресторанам-партнёрам. Каждый набор разработан таким образом, чтобы повар ресторана мог превратить его в готовое блюдо за несколько минут. Добавляем "Яндекс.Еду", через которую эти блюда заказываются, и курьеров, которые их доставляют", — прокомментировал руководитель департамента новых продуктов "Яндекса" Дмитрий Степанов.

Стоимость таких блюд составит до 250 рублей. Разработкой рецептов и сборкой наборов будет заниматься сервис "Яндекс.Шеф". Для наборов компания выбрала самые популярные завтраки и обеды пользователей "Яндекс.Еды", готовиться еда будет в ресторанах с высокой оценкой пользователей сервиса. Услуга появится в Москве и Санкт-Петербурге уже этим летом.

"Яндекс.Еда" был создан на базе московского сервиса доставки еды из ресторанов Foodfox, который "Яндекс.Такси" купил в конце 2017 года. Также в рамках объединения "Яндекс.Такси" и Uber в РФ и СНГ UberEATS стал частью "Яндекс.Еды". Сейчас сервис работает в более 20 городах РФ. В феврале сервис начал доставку продуктов с рынка, который расположен на территории фудмолла "Депо.Москва".

"Яндекс.Шеф" создан на основе сервиса доставки наборов для приготовления блюд "Партия еды", 83,3% которого в октябре приобрело "Яндекс.Такси".