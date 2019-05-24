МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Предпринимателям в России с 2020 года не придется отправлять в Росстат свою финансовую отчетность, ее необходимо будет предоставить только в специальный создаваемый единый государственный информационный ресурс, данными из которого смогут пользоваться как ведомства, так и все желающие. Соответствующее постановление правительства РФ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Сейчас все российские коммерческие и некоммерческие организации и предприниматели, обязанные вести бухучет, должны предоставлять в территориальный орган Росстата один экземпляр бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения на нее. Однако в конце 2018 года Госдума приняла закон, по которому с 1 января 2020 года эти документы надо будет направлять только в единый государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Постановление устанавливает полномочия ФНС России по формированию и ведению этого ресурса, а предприниматели должны будут направлять документы только в налоговый орган.

Росстат будет получать данные для формирования официальной статистической информации из этого информационного ресурса в рамках межведомственного взаимодействия с ФНС. И только в случае, если годовая отчетность не подлежит раскрытию, он сможет получить ее от организаций.

Любое заинтересованное лицо, согласно документу, также может получить информацию из единого государственного информационного ресурса, эти сведения будет предоставлять Росстатом. Такие полномочия ведомство, согласно постановлению, будет осуществлять в период 2020-2023 годов.