МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Власти РФ могут принять решение о субсидировании ипотечной ставки для некоторых категорий населения в ближайшие полгода, сообщил в ходе встречи с делегатами "Деловой России" вице-премьер Виталий Мутко.

"Если мы сегодня не увидим в ближайшие полгода положительный тренд, нам придётся принимать решение", — сказал Мутко. Определённые шаги в этом направлении, по его словам, уже сделаны.

"Речь, идёт, конечно, о запуске механизмов всех финансовых институтов. Это и ценные бумаги, и вопросы работы банка "Дом.РФ", который мы будем докапитализировать на 40 миллиардов рублей", — объяснил вице-премьер.

Он напомнил о том, что существует механизм субсидирования ипотеки.

"Инструменты есть, но есть и простой набор субсидирования. Он пока не принимается, пока только категориями, но в принципе я об этом все время говорил. Есть определенная математическая модель. Вот нам надо построить, условно говоря, 120 миллионов квадратных метров. Вот стоимость квадратного метра, вот стоимость ресурсов. Откуда мы их (120 миллионов квадратных метров — прим. ред.) возьмём?", — задался вопросов Мутко.

И, если будут высокие ставки по ипотеке, может просесть спрос, добавил Мутко. "Нам нужно сбалансировать спрос с поддержкой, сделать соответствующую программу", — заключил Мутко.

В то же время вице-премьер сообщил журналистам, что субсидирование ипотеки будет касаться определенных категорий граждан. "Это вопрос многодетных семей, использования в стройке маткапитала, программа "Земский доктор" и так далее. Это и вопросы субсидирования ипотечных ставок для молодой семьи. "Эти механизмы начали действовать, но в глобальном плане этот вопрос стоит", — рассказал Мутко.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию озвучил ряд заявлений, связанных с ипотекой. В частности, он поручил правительству и ЦБ постепенно двигаться в сторону снижения ставок по ипотеке сначала до 9%, а затем и до 8% и ниже, установить льготную ставку по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита, ввести ипотечные каникулы для граждан, которые временно лишились дохода и не могут продолжить выплаты, не навредив при этом финансовым организациям, а также компенсировать из бюджета семьям, где родился третий и последующий ребенок, 450 тысяч рублей по ипотечному кредиту.