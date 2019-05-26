КИЕВ, 26 мая — ПРАЙМ. Группа украинских моряков с задержанного в Египте танкере Sea Shark возвращается на Украину, еще одна группа вернется в понедельник, сообщил в воскресенье замдиректора департамента консульской службы министерства иностранных дел Василий Кирилич.

Ранее благотворительная организация "Фонд помощи морякам "Ассоль" сообщила, что танкер Sea Shark с 17 украинцами задержан Военном-морским флотом Египта. По информации фонда, судно Sea Shark было задержано ВМФ Египта из-за непреднамеренного и случайного входа в территориальные воды Египта 18 декабря 2018 года, предъявлен иск за пересечение вод Египта на 56 миллионов долларов, которые должен заплатить судовладелец. Владелец судна и фрахтователь ведут переговоры с флотом Египта, сообщил фонд.

"На Украину из Египта возвращается группа моряков с судна Sea Shark. Завтра — следующая. Работаем над тем, чтобы как можно скорее все украинские моряки вернулись домой", — написал Кирилич в Twitter.

Команда танкера состоит из 31 моряка, включая 17 граждан Украины, двух россиян, а также представителей Азербайджана, Индии, Филиппин и Шри-Ланки. Россияне на танкере выполняли функции технических специалистов.

Ранее адвокат компании-судовладельца Мидхат аль-Кирши сообщил, что один из двух российских моряков из состава команды Sea Shark освобожден и временно размещен в гостинице в ожидании возвращения на родину. По его словам, второй россиянин в числе других десяти членов команды танкера перевезен с судна на военную базу в Суэц и будет ожидать решения египетских ВМС об освобождении.