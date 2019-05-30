МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Российские власти не оставляют надежды взыскать налоги с тех, кто сдает жилье. Теперь речь идет о сдаваемых в краткосрочную аренду квартирах и других объектах. По информации "Коммерсанта", Минэкономразвития может инициировать поправки к законодательству, которые обяжут собственников таких квартир получать специальные идентификаторы. Без них собственник и площадка-агрегатор, где размещается информация, могут быть оштрафованы.

Идентификатор должен фиксироваться во всех объявлениях и системах бронирования, что поможет налоговикам выявлять неплательщиков. Предложение находится в процессе обсуждения – пока неясно, будет ли номер выдаваться для каждого собственника или для каждого помещения. Не определен и орган, который займется выдачей идентификаторов. Как пишет издание, речь пойдет не об отдельном законе, а о поправках к действующему ФЗ-132 о туристской деятельности. Первая версия законопроекта может быть готова этим летом.

В министерстве подчеркивают, что цель новации – обелить рынок краткосрочной аренды и посчитать объем жилья, где останавливаются туристы. Арендодатели получат легальный статус, что защитит их после принятия закона о запрете на работу хостелов в жилых домах. Как правило, это касается туристических регионов, где сдаваемое в краткосрочную аренду жилье формирует до половины всего объема средств размещения туристов.

ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ АГРЕГАТОРЫ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, чтобы понять, как будет работать закон, нужно видеть его четкие очертания. Важно, как именно будут присваиваться эти идентификаторы, кто будет этим заниматься, как наладят контроль, понадобится ли регистрироваться в качестве самозанятого. Это пока неясно.

"В целом можно сказать, что одной такой новации недостаточно для обеления рынка. Для того чтобы рынок аренды стал полностью прозрачным, необходимо глобальное изменение сознания всего общества, то есть чтобы выросло поколение людей с иным мышлением, отличающимся от того, что есть сейчас. Но вполне вероятно, что эта законодательная инициатива – один из маленьких шагов к такому изменению", — считает управляющий директор компании "Миэль-Аренда" Мария Жукова.

"Правительство не дремлет и постоянно придумывает новшества с целью увеличить собираемость налогов. Одно из них – тотальный контроль интернета, это в данном случае возможно путем отслеживания агрегаторов", рассуждает руководитель компании Urvista Алексей Петропольский.

По его словам, именно через агрегаторы осуществляется 90% сделок по аренде – краткосрочной либо долгосрочной, в том числе, в гостиничном бизнесе. Существует порядка 10 порталов, которые специализируются в этом секторе. Если их на законодательном уровне обязать регистрировать пользователей лишь после прохождения идентификации в налоговой инспекции и получения номера налогоплательщика, то те самые 90% рынка будут урегулированы. Оставшиеся 10% останется на аренду по знакомству, в закрытых группах в соцсетях, на малоизвестных сайтах. Но этим можно и пренебречь – в целом рынок будет достаточно сильно зарегулирован.

ВОЗВРАЩЕНИЕ БАБУШЕК

При этом эксперты не исключают, что это приведет к росту цены на объекты/

"Такая вероятность существует. В случае, если собственник будет законопослушно платить налоги, он вынужден будет заложить в стоимость аренды размер этого налога", — считает Жукова.

"Новация отразится не на пополнении казны, а прежде всего на опустошении карманов граждан", — согласен Петропольский. По его мнению, арендаторы обязательно заложат дополнительные 6-7% налоговых отчислений в цену объекта. Это коснется и других агрегаторов. Например, через ресурс Profi.ru осуществляется 30-40% сделок по услугам частного найма: ремонт, репетиторы, косметологи. Если взять такие сервисы под контроль, можно вывести из тени не десятки тысяч, а сотни тысяч и даже миллионы частных предпринимателей.

"Как только пилотные проекты по самозанятым в Москве и ряде регионов закончатся, и эта новация станет общероссийской, контроль над агрегаторами непременно будет урегулирован законодательно. Это приведет к росту цен на услуги и возвращению их части в офлайн – например, на курортах отдыхающих вновь будут встречать бабушки с табличкой об аренде", — уверен Петропавловский. Другой вариант – соцсети и малопопулярные сайты.

По его мнению, регистрироваться как самозанятые такие арендодатели не будут, поскольку их доход носит разовый характер и нередко является единственным источником средств к существованию. В курортных регионах другой работы зачастую попросту нет.