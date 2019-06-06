С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Российский "Трансконтейнер" и китайская шипинговая компания COSCO Shipping планируют создать совместное предприятие, сообщил генеральный директор российской компании Вячеслав Сараев.

"Сегодня мы подписываем меморандум с одной из ведущих китайских международных шипинговых компаний COSCO Shipping, которая предполагает создание совместного предприятия", — сообщил Сараев в рамках ПМЭФ.

Он добавил, что как раз на базе этого предприятия "Трансконтейнер" и COSCO Shipping смогут применить IT-системы.

"Возможно, это будет первым неким шагом, который позволит распространять потом этот опыт и практику на другие аналогичные компании", — сказал Сараев.