С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Супермаркеты "Перекрёсток" будут продавать продукты в рассрочку, для одобрения кредитного лимита покупателю достаточно будет предоставить только паспорт, говорится в сообщении Х5 Retail Group.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского экономического форума в четверг подписали главный финансовый директор Х5 Retail Group Светлана Демяшкевич и председатель правления БКС Банка Дмитрий Пешнев-Подольский.

Клиенты супермаркетов с помощью виртуальных карт смогут совершать покупки в кредит с льготным периодом. Оформление таких цифровых карт будет производиться практически мгновенно и доступно во всех супермаркетах сети.

"В целом карта рассрочки – это рациональная альтернатива кредитным картам для покупателей с высоким кредитным рейтингом. Продукт имеет большой потенциал развития в продуктовом ритейле, который можно полнее реализовать благодаря его диджитализации и цифровизации", — прокомментировала Демяшкевич.