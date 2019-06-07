С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. ОАО "РЖД" заключило соглашение на закупку и техническое обслуживание 13 новых высокоскоростных поездов "Сапсан" на общую сумму 1,1 миллиарда евро, передаёт корреспондент РИА Новости с церемонии подписания в рамках ПМЭФ.

"Согласно договору, компания Siemens Mobility, АО "Группа "Синара" обязуются поставить ОАО "РЖД" в период с сентября 2022 года по июль 2023 года 13 десятивагонных составов высокоскоростных электропоездов "Сапсан". Общая стоимость контракта на поставку – 513,5 миллиона евро", — говорится в сообщении РЖД к подписанию.

Компания Siemens обеспечит техническое обслуживание и ремонт данного подвижного состава в течение всего его срока службы (30 лет). "Стоимость дополнительного соглашения к договору на техническое обслуживание 13 десятивагонных поездов "Сапсан" составляет 583,1 миллиона евро", — добавляется в сообщении.

Таким образом, общая сумма договора на поставку и обслуживание составляет 1,1 миллиарда евро.

РЖД в настоящее время эксплуатирует 16 высокоскоростных поездов "Сапсан". "Их количество уже не позволяет удовлетворить постоянно растущий спрос пассажиров на перевозки… Приобретение дополнительной партии поездов позволит не только увеличить объем перевозок поездами "Сапсан", удовлетворив растущий спрос без существенного изменения графика движения, но и обеспечит конкурентоспособность холдинга РЖД", — поясняет компания необходимость покупки новой партии.

Эксплуатировать поезда планируется на участках Москва – Санкт-Петербург (число рейсов планируется увеличить с 15 до 18 пар в сутки, из них 9 пар – сдвоенных) и Москва – Нижний Новгород (число рейсов планируется увеличить с одной до 3 пар в сутки).

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.