С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Гражданский дивизион ОАК может быть объединен с "Вертолетами России" в одну большую авиастроительную компанию по примеру Boeing и Airbus, сообщил журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов в кулуарах ПМЭФ.

"Процесс оценки предприятий Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) идёт, нам необходимо провести оценку всех активов, провести финансовый аудит. Мы надеялись, что закончим до середины года, но понимаем уже, что сдвинемся до конца года. Росимущество проводит оценку активов ОАК, после его завершения акции будут переданы в "Ростех", — сказал Чемезов.

"В дальнейшем, я считаю, что необходимо будет провести разделение на гражданский и военный дивизионы. Не исключаю, что объединим ОАК и "Вертолеты России" в одну большую авиастроительную компанию по примеру Airbus и Boeing. Естественно, необходимо будет провести переговоры с нашими (иностранными — ред.) инвесторами в "Вертолетах России", — добавил он.

Чемезов отметил, что гражданский дивизион останется в периметре "Ростеха", но в его капитал будут приглашать инвесторов.

"При этом их круг ничем не ограничен: это могут быть и иностранные компании — пожалуйста, это могут быть и стратегические партнеры, и финансовые. Но пока мы не объявляли о продаже и ни с кем переговоры не вели", — сказал он.