С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Розничные продажи сигарет должны сократиться на 24% благодаря реализации национального проекта "Здравоохранение", заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

"К 2024 году меры нацпроекта должны сократить розничные продажи сигарет на 24%",- сказал Салагай на сессии "Демография как фактор глобальной тенденции" на Петербургском международном экономическом форуме.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.