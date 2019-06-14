МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Чистый убыток "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) в 2018 году по МСФО увеличился в 7,1 раза по сравнению с показателем прошлого года и составил 18,51 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании за отчетный период сократилась на 8,9% и составила 411,58 миллиарда рублей. Прибыль от операционной деятельности сократилась на 30,9%, до 15,19 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла на 2,8% — до 96,15 миллиарда рублей. Прочие доходы компании снизились на 22,5% и составили 6,1 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства ОАК за отчетный период выросли на 10,5% и составили 371,8 миллиарда рублей. Краткосрочные обязательства составили 572,93 миллиарда рублей, показав рост на 22,4% по сравнению с 2017 годом.

Чистый убыток ОАК по РСБУ в 2018 году составил 29,995 миллиарда рублей против чистой прибыли в 196,138 миллиона рублей по итогам 2017 года.

ОАК создана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий РФ. В состав ОАК входят ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы. Президент РФ Владимир Путин в октябре подписал указ о передаче "Ростеху" 92,31% акций ОАК. Также акционером ОАК является ВЭБ (4,5%). Частным лицам принадлежит 3,2% корпорации.