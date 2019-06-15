КРАСНОДАР, 15 июн — ПРАЙМ. Самолет из Москвы со 175 пассажирами на борту в ночь на субботу при посадке в аэропорту Краснодара зацепил хвостом взлетно-посадочную полосу, пострадавших нет, организована проверка, сообщили РИА Новости в Южном следственном управлении на транспорте СКР.

"В Краснодаре сегодня в 2 часа ночи самолет Boing авиакомпании S7 сообщением Москва-Краснодар жестко приземлился в аэропорту в Краснодаре, задев хвостовой частью взлетно-посадочную полосу. На борту находилось 175 человек. Никто из них не пострадал. Уже провели осмотр… Непосредственно Южное следственное управление проводит проверку", — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

В настоящее время устанавливается причина и обстоятельства инцидента.