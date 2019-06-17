МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Французский миллиардер, коллекционер произведений искусства Патрик Драи покупает Sotheby's, сообщается в пресс-релизе аукционного дома.

Компания BidFair USA, принадлежащая Драи, заплатит акционерам 57 долларов за акцию. Общая сумма составит 3,7 млрд долларов.

Стороны планируют закрыть сделку в IV квартале 2019 года.

После этого Sotheby's проведет делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи, на которой торговался с 1988 года.



