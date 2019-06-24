МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Минстрой РФ допускает введение поэтапного пополнения эскроу-счетов, сообщил в ходе заседания коллегии министерства в понедельник министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

"Поэтапное пополнение — это хороший бонус для граждан с точки зрения продаж, и он будет стимулировать самих застройщиков. В этом случае застройщик понимает, что за вами квартиру закрепил, это ваши с ним взаимоотношения. При этом он понимает, что это не будет влиять на ставку, которая используется банком", — объяснил Якушев.

По его словам, нормативную базу в этой сфере нужно будет поправить. "Но если застройщик соглашается на эту историю, то я не вижу проблем", — указал Якушев.

С 1 июля 2019 года все российские девелоперы, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Но для ряда проектов будут сделаны исключения – застройщики смогут работать по старой схеме. Согласно утвержденным правительством России критериям, для достройки после 1 июля без перехода на новую схему финансирования с применением эскроу-счетов в общем случае степень готовности объекта должна составлять не менее 30%, и в нем должно быть продано по договорам долевого участия не менее 10% площадей.