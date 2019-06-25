МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отказала Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) в удовлетворении ходатайства о покупке Brunswick Rail, говорится в сообщении ведомства.

Ведомство сообщало ранее о том, что ГТЛК подала ходатайство о покупке Brunswick Rail 10 июня, отметив, что при его рассмотрении служба оценит необходимость поглощения частной компании государственной.

"ФАС России отказала Государственной транспортно-лизинговой компании (ГТЛК) в удовлетворении ходатайства на покупку Brunswick Rail… Усиление доминирующего положения ГТЛК на рынке финансовой/операционной аренды вагонов за счет поглощения частных компаний может негативно повлиять на состояние конкуренции", — отмечает ФАС сегодня.

Также ГТЛК как институту развития рекомендовано использовать ограниченные бюджетные ресурсы на лизинг новых вагонов, что должно помочь сократить дефицит провозных мощностей, а не на скупку бывших в употреблении вагонов и частных компаний на вторичном рынке.

"Кроме того, ГТЛК предписано обратить самое строгое внимание на недопустимость сдачи вагонного парка в аренду конечным грузоотправителям через длинную цепочку посредников, использование которой приводит к удвоению цен на услуги по предоставлению вагонов для экономики", — подытожили в ФАС.