МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Возможные компенсации авиакомпаниям от прекращения перелетов в Грузию — это вопрос не ближайшего времени, сообщил РИА Новости источник, присутствовавший на совещании в правительстве.

"Мы не знаем сроков действия указа, поэтому история с возможной выплатой компенсаций — это сюжет не сегодняшнего дня, не этого лета года и даже, возможно, не осени. Но все будет честно", — сказал он.

По его данным, Министерство транспорта России разработает методику оценки убытков авиакомпаний от приостановки полетов в Грузию, сообщил РИА Новости источник, присутствовавший на совещании в правительстве.

"Чтобы оценить реальные прямые убытки авиакомпаний, нужна понятная, четкая, выверенная методика расчётов. Она будет разработана Минтрансом, всеми согласована, имеются в виду авиакомпании и заинтересованные ведомства, утверждена — она обретёт формализованный вид, чтобы это был официальный документ, вот по ней-то расчёты и будут проведены",- сказал он.

Источник добавил, что в этой методике также может быть отражен и предмет компенсации: прямые убытки, недополученная прибыль или упущенная выгода.

Во вторник вице-премьер Максим Акимов, курирующий транспортную отрасль, анонсировал проведение в среду совещания по ситуации с прекращением полетов в Грузию, в том числе по возврату россиян с билетами на дату после 8 июля. Также, как он ранее заявлял, правительство РФ прорабатывает механизм компенсаций авиакомпаниям РФ прямых потерь из-за остановки полетов в Грузию.

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. По данным Ассоциации туроператоров России, в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных.