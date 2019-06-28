МОСКВА, 28 июн — Dow Jones. Пространное меню в ресторанах, возможно, выходит из моды. Теперь рестораны полагаются на более скромный выбор блюд. Однако для проблемного авиапроизводителя Boeing широкий ассортимент продукции по-прежнему является наиболее вероятным путем к успеху.

В прошлое воскресенье завершился авиасалон в Париже, по итогам которого стало казаться, что базирующаяся в Чикаго компания отстала от конкурирующей Airbus. Окончательные итоги собрания глав авиастроительной промышленности, длившегося целую неделю, указывают на то, что Boeing сумел продать 232 самолета, а европейский авиапроизводитель – 388. Теперь Airbus, вероятно, завершит год с опережением.

Тем не менее акции Boeing с начала авиасалона подорожали почти на 5%, тогда как бумаги Airbus прибавили около 1%. Скачок акций Boeing был вызван обещанием IAG, материнской компании British Airways, купить 200 узкофюзеляжных Boeing 737 MAX. Полеты этого вида самолетов все еще запрещены по всему миру после двух авиакатастроф со смертельным исходом, и, возможно, их возобновление состоится в этом году позднее, чем предполагалось. На этой неделе регуляторы выявили новые проблемы с ПО, которые могут привести к отсрочке сертификации данной модели.

Заказ IAG напоминает о том, что MAX не является потребительским продуктом, приобретаемым авиапассажирами. Несмотря на негативную реакцию в прессе, эта модель останется для авиакомпаний лидером продаж по разумной цене.

Более того, инвесторам не следует забывать, что Boeing полагается на 737 в гораздо меньшей степени, чем Airbus полагается на свою конкурирующую франшизу A320. Широта ассортимента – это ключевое преимущество американского авиапроизводителя. Нет ни одного рыночного сегмента, в котором бы он не претендовал на трон. Об Airbus нельзя сказать то же самое.

Впрочем, значимость всего каталога Boeing может затмевать тот факт, что 737 – это лидер продаж на все времена. Новейшая версия Airbus – A320neo – взяла реванш: на нее было оформлено больше заказов, чем на 737 MAX. Кроме того, она является основой для новых моделей А321 среднего размера.

Что касается широкофюзеляжных самолетов, то здесь европейский авиапроизводитель всегда уступал Boeing. Ранее в этом году Airbus объявила, что снимает с производства А380, крупнейший коммерческий лайнер в истории.

"Кончина" этого гиганта привела к тому, что лидерство на рынке осталось за Boeing и его будущей моделью 777Х. Даже в случае ослабления спроса простая замена более старых версий 777 в следующие пять лет, скорее всего, обеспечит компании сотни заказов.

Надо признать, что последние тренды, похоже, благоприятствуют европейскому авиапроизводителю. Спрос на широкофюзеляжные самолеты – сегмент, в котором доминирует Boeing – начал ослабевать. В Париже не было оформлено ни одного заказа ни на 777X, ни на A350.

Более того, Airbus вырвалась вперед в строительстве самолетов, предназначенных для среднемагистральных маршрутов, рассчитанных примерно на 4500 миль. Этот сегмент считается растущим. На июньском авиасалоне компания представила сверхдальнемагистральную версию A321. Это первый узкофюзеляжный лайнер с одним проходом, способный летать на такое расстояние. На данную модель уже оформлено 138 заказов.

Для Boeing основная угроза с проблемами MAX состоит в том, что они могут отвлекать внимание компании от защиты разнообразия своего ассортимента.

Пока же фиаско привело к отсрочке первого полета 777X и, по всей видимости, задержало презентацию новой среднемагистральной модели, которая уже как минимум на пару лет отстала от A321XLR компании Airbus. Многих аналитиков интересует, сможет ли модель, которая до сих пор не получила названия, оказаться достаточно востребованной, чтобы в итоге стать прибыльной. Они считают, что вместо этого Boeing следует сосредоточиться на замене MAX.

Но это было бы ошибкой. Возможность того, что новый сегмент рынка окажется в руках соперника, является для Boeing веским доводом, чтобы сделать создание среднемагистрального лайнера приоритетом.

Инвесторы сокращают риски за счет диверсификации своих ставок. Так же поступают и авиастроители. Несмотря на проблемы с 737 MAX, у Boeing более сбалансированный портфель, чем у конкурента. Его статус непревзойденного мирового авиастроителя более надежен, чем можно судить по заголовкам в прессе.

— Автор Jon Sindreu, jon.sindreu@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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