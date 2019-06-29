ОСАКА (Япония), 29 июн — ПРАЙМ. Инвестиции консорциума японских Mitsui и JOGMEC в проект "Арктик СПГ-2" составят почти 3 миллиарда долларов, сообщил президент России Владимир Путин.

"Основной сферой двустороннего взаимодействия является энергетика, компании из Японии участвуют в проекте "Сахалин-2". Только что подписано важное соглашение о присоединении японских партнеров: Mitsui и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам — к строительству "Арктик СПГ-2", в соответствии с которым инвестиции составят почти 3 миллиарда долларов", — сказал Путин по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

В присутствии лидеров двух стран "Новатэк" и консорциум японских Mitsui и JOGMEC подписали договор купли-продажи доли в проекте "Арктик СПГ-2". Как сообщила пресс-служба российской компании, консорциум приобретает 10% в "Арктик СПГ-2", также компании будут на долгосрочной основе покупать ежегодно около 2 миллионов тонн сжиженного природного газа с проекта.