МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Продажи российского интернет-магазина Wildberries в первом полугодии 2019 года выросли почти на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 85 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.

"Оборот Wildberries во втором квартале 2019 года увеличился на 74%, до 46 миллиардов рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи в первом полугодии 2019 года в целом выросли на 79%, до 85 миллиардов рублей по сравнению с первым полугодием 2018 года", — сказано в сообщении.

Во втором квартале компания зафиксировала значительный прирост продаж в Ленинградской области, республиках Карелия и Адыгея, Калининградской и Владимирской областях.

Рост оборота объясняется увеличением числа покупателей во втором квартале, расширением ассортимента и ростом собственной сети пунктов выдачи заказов. "На Wildberries появились новые товары в категориях DIY, офисной техники и расходных материалов, компьютерных комплектующих, продуктов питания для здорового образа жизни, профессиональной косметики и парфюмерии", – пояснил директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко.

Количество заказов за полгода увеличилось вдвое, до 65 миллионов штук. Собственная сеть пунктов выдачи заказов за этот период увеличилась на 62%, до 4,7 тысячи пунктов.

Wildberries — российский интернет-ритейлер. Компания была основана в 2004 году, ее оборот по итогам 2018 года увеличился, по оценке самого онлайн-магазина, на 72% по сравнению с предыдущим годом и достиг 118,7 миллиарда рублей. Wildberries работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении. По данным БИР Аналитик, Татьяна Бакальчук владеет 100% ООО "Вайлдберриз".