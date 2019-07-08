МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. В России могут возобновить производство и продажу слабоалкогольных энергетических напитков, пишет газета "Известия" со ссылкой на проект решения по данному вопросу Евразийской экономической комиссии.

Отмечается, что страны-члены ЕАЭС пришли к выводу, что запрет на продажу алкогольных энергетиков противоречит нормам союза. По правилам, если товар соответствует техническому регламенту, он должен продаваться без дополнительных ограничений на территории всех стран-членов организации.

Российский Минфин с такой позицией ЕАЭС не согласен. По мнению финансового ведомства РФ, если какая-либо норма угрожает здоровью граждан, то страна должна устанавливать более строгие ограничения. Такие меры позволяет устанавливать статья 29 договора о ЕАЭС. Правда, если они необходимы для охраны жизни и здоровья человека.

Напомним, что Россия запретила производство и оборот алкоэнергетиков с 1 января 2018 года. Исключение составляют напитки, которые производятся на территории страны на экспорт. Власти объясняли введение ограничения тем, что сочетание алкоголя и энергетических добавок (таких как кофеин, гуарана, таурин) оказывает негативное влияние на здоровье человека.