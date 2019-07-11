МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Следствие предъявило десяти сотрудникам Домодедовской таможни обвинение во взяточничестве, сообщила журналистам в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Предъявлено обвинение десяти должностным лицам. В числе фигурантов — заместители начальников отделов специальных таможенных процедур №3 и № 4 таможенного поста "Аэропорт Домодедово" Константин Баграев и Олег Шевченко, а также восемь [рядовых] инспекторов", — сказала Петренко.

Таможенники, по мнению следствия, причастны как минимум к шести эпизодам взяточничества. Они брали деньги от пассажиров аэропорта, пытавшихся провезти через Домодедово товары и деньги без необходимой декларации. По данным следствия, с ноября по март они каждый раз получали взятки от одной до трех тысяч долларов.

Так, в минувшем марте блюстители закона поймали мужа и жену, пытавшихся пройти по "зеленому коридору" с крупной суммой в валюте. Однако, как считает СК РФ, с таможенниками удалось "договориться", и Баграев за взятку занизил в протоколе сумму валюты у мужчины и не составил протокол на его супругу.

Другой случай связан с прилетевшей из Парижа женщиной, у которой нашли множество ювелирных украшений и драгоценных металлов. За взятку, полагает следствие, она избежала ответственности.

"По ходатайству следствия в отношении семь обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, троим – домашний арест", — добавила Петренко.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов управления "К" ФСБ.

Задержание сотрудников РИА Новости ранее подтвердили в Федеральной таможенной службе. При этом там отрицают, что на взятках попались все сотрудники одной из таможенных смен аэропорта Домодедово. По данным ФТС, задержанные работают в различных подразделениях, из них девять – в Домодедово, а еще один – в аэропорту Внуково.