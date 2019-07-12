МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 15 по 20 июля посетит Белоруссию для оценки производственных мощностей предприятий по выращиванию яблок, говорится в сообщении ведомства.

"Должностные лица Россельхознадзора в период с 15 по 20 июля 2019 года посетят Республику Беларусь с целью оценки производственных мощностей на предприятиях по выращиванию яблок, обеспечения прослеживаемости указанной продукции при поставках в Российскую Федерацию, а также для ознакомления с системой фитосанитарной сертификации яблок", — сообщается в пресс-релизе.

Договоренность об этом достигнута 12 июля в ходе переговоров Россельхознадзора с ГУ "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" Республики Беларусь, которые проводились по вопросу возможности снятия временных ограничений на поставки яблок из Белоруссии.

Россельхознадзор с 12 апреля запретил ввоз в Россию яблок и груш из Белоруссии. Ведомство объяснило свое решение тем, что из Белоруссии продолжает поступать плодоовощная продукция с неустановленным фитосанитарным статусом и фальсифицированными сертификатами.