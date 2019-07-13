МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Первый замначальника Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО "РЖД", подозреваемый в получении взятки на сумму более 1,5 миллиона рублей, заключен под стражу на 2 месяца, сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Пролетарский районный суд города Ростова-на-Дону избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца первому заместителю начальника Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО "РЖД", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили дело в отношении сотрудника ОАО "РЖД" из Ростова-на-Дону, подозреваемого в получении взятки на общую сумму более 1,5 миллиона рублей за продвижение составов поездов в пределах Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

По версии следствия, первый заместитель Северо-Кавказской ЖД и заместитель начальника района управления (по оперативной работе) Кавказского района управления диспетчерского центра управления перевозками службы движения получили взятку в сумме более 1,5 миллиона рублей от представителя коммерческой организации за беспрепятственное продвижение составов поездов.

Расследование уголовного дела продолжается.