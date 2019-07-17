МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Группа AEON снова проявляет интерес к получению концессии на международный аэропорт Кишинева, совладелец корпорации Роман Троценко активизировал переговоры, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли.

По словам источников издания, представители Троценко встречались с представителями молдавского бизнесмена Илана Шора в конце июня-начале июля. Структуры Шора контролируют управляющую компанию аэропорта Avia Invest, сам бизнесмен — глава ее административного совета.

Компания Avia Invest получила в концессию аэропорт Кишинева на 49 лет в ноябре 2013 года. По условиям договора компания должна инвестировать в развитие аэропорта 244,2 миллиона евро и отчислять 1% от доходов в бюджет Молдавии. На конец 2018 года концессионер вложил 87 миллионов евро. Пассажиропоток аэропорта в 2018 году составил 2,9 миллиона человек.

По словам источников газеты, в ходе переговоров стороны пытались договориться о передаче прав управления аэропортом. Представители собственника Avia Invest хотят за актив около 200 миллионов долларов, потенциальный покупатель считает цену завышенной. Кроме того, в текущей политической ситуации у сторон "нет понимания безопасности инвестиций", отмечает газета.

Троценко отказался комментировать газете вопросы, связанные с аэропортом Кишинева. Он уже интересовался этим активом в 2013 году и 2015-2016 годах, отмечает издание.

Источник газеты в аэропортовом бизнесе считает, что гипотетически весь комплекс аэропорта Кишинева, включая пассажирский и грузовой терминалы, может стоить 200 миллионов долларов. По его словам, сегодня Троценко — едва ли не единственный возможный претендент на аэропорт, поскольку с учетом всех рисков "он единственный, кому интересны аэропортовые активы на территории бывшего СНГ и кто в состоянии за них платить".