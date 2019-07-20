ЯКУТСК, 20 июл — ПРАЙМ. Минтранс РФ проконтролирует соблюдение сроков реконструкции ВПП аэропорта "Якутск", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

С 18 по 21 июля в Якутии проводится межрегиональное совещание "Лидеры цифрового развития", на котором обсуждается реализация программы цифровой экономики в регионах. Среди участников мероприятия — вице-премьер федерального правительства Максим Акимов.

Среди актуальных тем участники рассмотрели вопрос реконструкции взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Якутск".

Трехгодичная реконструкция взлетно-посадочной полосы началась в прошлом году. Ремонт будет проходить в три этапа, из которых основной — строительство III очереди придется на 2020 год.

Для снятия ограничений по приему воздушных судов будет построен временный пандус. Длина полосы во время реконструкции сократится до 1648 метров, об этом зампреду правительства РФ сообщил первый вице-премьер Якутии Алексей Колодезников.

"Реализация мер по соблюдению сроков реконструкции ИВПП-2 аэропорта "Якутск" будет взята под личный контроль министерства транспорта РФ. Соответствующее поручение дал Максим Акимов в ходе совещания, прошедшего в рамках МС "Лидеры цифрового развития", — рассказали в пресс-службе.

Также в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ на период до 2024 года вошли 16 аэропортов в районах Якутии. "В этой связи широкое обсуждение получила тема реконструкции аэропорта Зырянка, который в этот комплексный план не попал из-за отсутствия проектно-сметной документации", — говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор ФКП "Аэропорты Севера" Вадим Волков, ситуация там критическая.

"В прошлом году аэропорт "Зырянка" не принимал самолеты более 40 дней. Каждый год там происходит размывание боковой полосы безопасности до 10 метров. Если такая тенденция сохранится на протяжении еще 5-6 лет, аэропорт надо будет закрывать. Летать смогут только вертолеты…", – доложил зампреду РФ Волков.