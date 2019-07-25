МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Ритейлер "Лента" во втором квартале увеличил выручку на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 100,156 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка гипермаркетов во втором квартале росла на 2,4% и составила 89,319 миллиарда рублей. Выручка супермаркетов увеличилась на 38,3%, до 8,481 миллиарда рублей, отмечается в сообщении. Продажи сопоставимых магазинов "Ленты" (like-for-like, LfL) выросли на 0,8% без НДС по сравнению с показателем второго квартала 2018 года. Средний чек в сопоставимых магазинах увеличился на 0,2%, LFL розничный трафик вырос на 0,6%. Во втором квартале было открыто два гипермаркета и один супермаркет.

Выручка по итогам первого полугодия 2019 года выросла на 3,1% в годовом выражении и составила 199,2 миллиарда рублей.

По итогам первого полугодия продажи сопоставимых магазинов "Ленты" (like-for-like, LfL) увеличились на 2,9% без НДС по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Сопоставимый средний чек вырос на 0,7%, розничный трафик увеличился на 2,1%

"Лента" основана в 1993 году в Санкт-Петербурге, это одна из крупнейших розничных сетей в России. На конец июня компания управляла 377 магазинами в России — 246 гипермаркетами и 131 супермаркетом.

Компания "Севергрупп" Алексея Мордашова 30 апреля закрыла сделку по покупке акций "Ленты" у TPG Group (34,45% за исключением казначейских бумаг) и Европейского банка реконструкции и развития (7,47%), получив 41,9% в компании. Сумма сделки составила 729 миллионов долларов. По итогам оферты миноритариям "Севергрупп" увеличила свою долю в ритейлере до 78,73%.