МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Европейский авиастроительный концерн Airbus в первом полугодии 2019 года увеличил чистую прибыль в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,197 миллиарда евро, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию выросла до 1,54 евро с 0,64 евро. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 24% — до 30,866 миллиарда евро.

Чистая прибыль концерна во втором квартале выросла в 5,4 раза — до 1,157 миллиарда евро. В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 1,49 евро против 0,27 евро годом ранее. Выручка при этом выросла на 23% — до 18,317 миллиарда евро.

Рост чистой прибыли во втором квартале компания объясняет прежде всего положительным влиянием переоценки финансовых инструментов и снижением эффективной налоговой ставки.

В текущем году компания планирует поставить покупателям от 880 до 890 коммерческих самолетов.

Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters. Число сотрудников по состоянию на 30 июня составляло 129,45 тысячи человек.