МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Украинский бизнесмен Сергей Курченко, находящийся под санкциями США, может купить солнечные электростанции (СЭС) мощностью более 300 МВт в Крыму, пишет в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным издания, компания, связанная с Курченко, купила нефтегазовую лицензию на шельфе полуострова. В июле стало известно, что бизнесмен интересуется покупкой нефтебазы в Феодосии. Ранее он поставлял в Россию уголь из ДНР и ЛНР, а на Украину — сжиженные углеводородные газы (СУГ) из РФ.

Бизнесмен уже предлагал финансовую модель дальнейшей работы станций на совещаниях в правительстве РФ, сообщили собеседники газеты. Курченко намерен приобрести активы по оценочной стоимости через аукционы, уточнил источник. Торги могут провести крупнейшие кредиторы СЭС, российские госбанки, в рамках банкротств.

CЭС, которые контролируют несколько иностранных компаний, строились на кредитные средства Сбербанка, ВТБ, ВЭБа или их дочерних структур, а также украинского Ощадбанка (долг перед последним перешел к Фонду защиты вкладчиков, ФЗВ). После присоединения Крыма станции перестали обслуживать кредиты из-за низких энерготарифов РФ, и с 2015 года по всем активам идут судебные процессы, пишет издание. Общий долг СЭС перед банками составляет 63 миллиарда рублей, сообщил источник.

В июне 2018 года "Альфа", "Бета", "Зета" и "Гамма Солар" были признаны банкротами, их основной кредитор — VTB Capital plc. "Дельта Солар", "Омао Солар", "Осприй Солар"и "Оул Солар", кредитором которых выступал Сбербанк, признаны банкротами в конце 2016 года. ФЗВ не смог обанкротить "Ориол Солар", "Оузил Солар" "Краймиа Солар", "Капеллу", "Юпитер" и "Орион", но с 2017 года пытается взыскать задолженность через суд. Банки отказались от комментариев. В ФЗВ отметили, что информация о станциях "не является публичной и содержит сведения ограниченного распространения".

Один из собеседников издания оценил стоимость 300 МВт СЭС в Крыму при текущем тарифе в 2,5-3,5 миллиарда рублей. Актив генерирует около 550-750 миллиона рублей EBITDA в год, при условии индексации тарифа, эти станции могут выйти на рентабельность 10-15% только через 10-15 лет, добавил другой источник. Курченко не ответил на запрос издания. В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака и Минэнерго ситуацию не комментируют. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что не знает об интересе бизнесмена к СЭС. "Мы готовы рассматривать предложения, которые будут соответствовать интересам республики и способствовать развитию отрасли", — подчеркнул он.