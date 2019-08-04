МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Международный аэропорт Сан-Франциско (SFO) принял решение отказаться от пластиковых бутылок с водой, говорится в заявлении воздушной гавани.

Как отмечается в заявлении, отныне в аэропорту будет запрещена продажа воды в "контейнерах, которые содержат пластик, или в асептических бумажных упаковках". Подчеркивается, что запрет коснется также воды, продаваемой в торговых автоматах.

Таким образом, в скором времени на территории аэропорта будет возможна продажа только тех бутылок с водой, повторное использование которых допустимо. Речь идет, в частности, о "перерабатываемых алюминиевых и стеклянных" бутылках с питьевой водой. "Питьевая вода включает в себя очищенную воду, минеральную воду, газированную воду и воду с электролитами", — уточняет аэропорт.

Отмечается, что запрет вступит в силу 20 августа.