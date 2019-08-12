МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Грузооборот морских портов России за январь-июль 2019 года увеличился на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 483,42 миллиона тонн, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

"Грузооборот морских портов России за январь-июль 2019 года составил 483,42 миллиона тонн (плюс 3,4%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в сообщении.

В том числе объем перевалки сухих грузов составил 214,22 миллиона тонн (минус 4%), наливных грузов — 269,21 миллиона тонн (рост на 10,1%). Снижение общего объема перевалки сухих грузов стало результатом сокращения их переработки почти на четверть в Азово-Черноморском бассейне, отмечает ведомство. Грузооборот морских портов Арктического бассейна вырос на 22,9% — до 60,73 миллиона тонн, при этом объем перевалки сухих грузов вырос на 5% — до 17,62 миллиона тонн, наливных грузов — на 32,1%, до 43,12 миллиона тонн.

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна увеличился на 6,6% — до 151,38 миллиона тонн, из них объем перевалки сухих грузов вырос на 3,1% — до 64,78 миллиона тонн, наливных грузов — на 9,4%, до 86,60 миллиона тонн. Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 8,6% — до 43,92 миллиона тонн, при этом объем перевалки сухих грузов упал на 24,8% — до 51,89 миллиона тонн, наливных грузов — вырос на 4%, до 92,02 миллиона тонн.

Грузооборот морских портов Каспийского бассейна возрос на 47% — до 4,16 миллиона тонн, из них объем перевалки сухих грузов упал на 1,7% — до 1,58 миллиона тонн, наливных грузов — вырос в 2,1 раза, до 2,58 миллиона тонн. Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна увеличился на 6,3% — до 123,23 миллиона тонн, при этом объем перевалки сухих грузов вырос на 7,4% — до 78,34 миллиона тонн, наливных грузов — на 4,3%, до 44,89 миллиона тонн.

Согласно оценкам Росморречфлота, представленным на годовой коллегии ведомства, грузооборот морских портов РФ в 2019 году вырастет на 5,3% — до 859,8 миллиона тонн. В 2018 году он увеличился на 3,8% и составил 816,46 миллиона тонн.