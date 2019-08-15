МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Команда Яндекс.Путешествий при запуске сервиса бронирования отелей изучила цены на средства коллективного размещения в популярных у туристов российских городах и выяснила, что самые высокие средние цены за двухместный номер с завтраком в трехзвездочном отеле туристов ожидают во Владивостоке, а самые низкие – в Волгограде, сообщили РИА Новости в компании.

"По данным Яндекс.Путешествий, стандартный двухместный номер с завтраком в трехзвездочном отеле стоит в России в среднем 3 816 рублей. Зимой эта цена немного ниже — 3 510 рублей, а летом выше — 4 235 рублей", — прокомментировали свои исследования аналитики.

Для сравнения были выбраны 30 самых популярных городов и городов-миллионников, не рассматривались те из них, где Яндекс знает менее 20 отелей с нужными параметрами.

"Для каждого отеля взяли все предложения партнерских сервисов бронирования и определили медиану для каждого дня. Стоимость каждого отеля в сезон посчитали как медиану цен в тот или иной сезон. Средняя стоимость отелей города в сезон — это медиана цен всех городских отелей в сезон. Средняя стоимость отелей в городе — это среднее арифметическое сезонных цен. Учитывали только стандартные двухместные номера с завтраком в трехзвездочных отелях", — уточнили в компании.

"Дороже всего номер во Владивостоке — 5 954 рубля. Это в полтора раза больше, чем в целом по России. Помимо Владивостока, дорогие номера в Алуште, Москве, Красноярске и Санкт-Петербурге. Дешевле всего отели в Волгограде — всего 2 574 рубля. Другие города с самыми дешевыми отелями — Новосибирск, Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж", — поделились в компании результатами исследования.

Руководитель Яндекс.Путешествий Дмитрий Яковлев также обратил внимание, что летом в большинстве городов цены на отели растут, особенно это заметно в курортных городах, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Курортные города летом одни из самых дорогих, а зимой — одни из самых дешевых. Наиболее стабильные цены на отели в Уфе, Краснодаре, Новосибирске и Москве — в течение года они практически не меняются.