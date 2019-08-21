МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" в ближайшее время намерена снять и выпустить серию документальных фильмов о реальных киберпреступлениях под общим названием "hacker:HUNTER", сообщили РИА Новости в компании.

Первым в серии стал документальный фильм об известной кибергруппировке Carbanak, которая несколько лет назад смогла похитить 1 миллиард долларов из банкоматов в разных странах мира. Он появился на сервисе YouTube уже 21 августа, пока на английском языке, в ближайшем будущем планируется сделать вариант с русской озвучкой.

В фильме четыре серии общей протяженностью 31 минута. "В этих эпизодах поэтапно и детально рассказывается история международного расследования преступления и ареста четырех членов группы на Тайване и в Испании. Героями фильма стали эксперты по кибербезопасности, сотрудники правоохранительных органов, представители регуляторов и журналисты – все они так или иначе принимали участие в расследовании этого громкого ограбления", — сказали в компании.

Вторым документальным фильмом станет громкая история шифровальщика WannaCry, уточнили в "Лаборатории Касперского".

Все фильмы создаются и публикуются в рамках онлайн-проекта Tomorrow Unlocked – платформы о культуре технологий, созданной "Лабораторией Касперского".