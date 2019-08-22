МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров 2019 года в Голливуде. Первое место — у знаменитого рестлера Дуэйна Джонсона по прозвищу "Скала".

Джонсон известен по фильмам серии "Форсаж" и ремейку ленты "Джуманджи". За последний год "Скала" заработал $89,4 миллионов. В среднем актер получает за участие в фильме $23 миллиона гонорара и 15% от кассовых сборов.

Второе место занял Крис Хемсворт. За роль Тора он заработал за год $76 миллионов. Основная часть заработка — участие Хемсворта в проектах Marvel. Помимо этого он играл в новой версии "Людей в черном".

Третье место в рейтинге — вновь у Роберта Дауни-младшего. За свою работу в этом году он получил $66 миллионов, большая часть из которых за роль Тони Старка из кинематографической вселенной Marvel.

Четвертое и пятое места — у представителей Востока: индиец Акшай Кумар и китайский актер и каскадер Джеки Чан.