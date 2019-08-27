МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. АФК "Система" увеличила долю в фармацевтической компании "Биннофарм" до 87% с 74%, говорится в сообщении корпорации.

Сумма сделки не уточняется. Как пояснил РИА Новости представитель АФК "Система", акции куплены у миноритария в рамках объединения фармпредприятий в холдинг. "Доля АФК "Система" в "Биннофарме" увеличилась в результате выкупа доли у миноритарного акционера в рамках запланированной сделки по объединению ФП "Оболенское" и "Биннофарма", — сказал представитель АФК "Система".

На базе объединения предприятий "Оболенское" и "Биннофарм" в 2019 году планируется завершить создание фармхолдинга Alium. Ожидается, что после завершения процедур слияния Alium войдет в топ-10 российских фармацевтических компаний в коммерческом сегменте. Диверсифицированный продуктовый портфель холдинга включает около 200 препаратов. Производственные мощности объединенной компании представлены четырьмя фармацевтическими производственными комплексами в Москве и Московской области.

В декабре 2018 года "Система" и ВТБ приобрели совместно с менеджментом фармацевтического предприятия "Оболенское" (работает под брендом OBL Pharm) 95,14% в OBL Pharm за 15,5 миллиарда рублей.

В конце апреля в состав акционеров "Оболенского" вошли консорциум инвесторов из Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ), а также крупнейших ближневосточных фондов. Инвесторы приобрели 28% фармпредприятия за более 4 миллиарда рублей, сделка была закрыта в начале июля. По итогам сделки эффективная доля консорциума инвесторов в капитале ФП "Оболенское" составила 28%, ВТБ – 46%, АФК "Система" — 13%.