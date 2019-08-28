ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг — ПРАЙМ. Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве планируется в примерно 3 тысячи рублей, сообщил РИА Новости гендиректор компании "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России") Александр Охонько.

"Мировая практика показывает, что 15-минутный полет на аэротакси стоит порядка 50 долларов за одно пассажироместо, в Москве мы планируем примерно 3000 рублей за вертолетное такси бизнес-класса и 2700 за классическое место", — сказал Охонько.

"ВР-Технологии" в среду подписали на авиасалоне МАКС-2019 соглашение с "Яндекс.Такси" о создании городской системы аэромобильности. Тестовые полеты в пригород Москвы и в зону МКАД планируется начать уже в 2020 году, в перспективе участники проекта рассчитывают запустить регулярные вертолетные рейсы, заказать место на которых можно будет через приложение на смартфоне.

На первом этапе предполагается организовать рейсы из Москвы в отдаленные города Подмосковья, куда люди ездят часто или даже ежедневно, но куда ехать машиной долго из-за пробок, рассказали РИА Новости в "Яндекс.Такси". В компании пояснили, что для запуска полетов над городом — над руслами рек и железнодорожными путями — нужно еще подписать соглашение с правительством Москвы.