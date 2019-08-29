МОСКВА, 29 авг — Dow Jones. Недавний разрыв Amazon.com Inc. с FedEx Corp., давним партнером в сегменте грузоперевозок, показал, насколько далеко зашел гигант интернет-торговли в создании собственной сети доставки.

Amazon годами сдерживала свои амбиции. Но в то время как потребители активно используют ее сайт для покупки различных товаров – от туалетной бумаги до телевизоров, Amazon тихо наводнила страну сотнями разрастающихся пригородных складов и центров по сортировке и исполнению заказов, расположенных по соседству, заполнила улицы десятками тысяч фургонов и даже проникла в сектор авиационных грузоперевозок. Эти дорогостоящие усилия обеспечили ей контроль над тем, как товары доставляются потребителям. Кроме того, они способствуют тому, что Amazon все больше превращается из клиента компаний по грузоперевозкам в их конкурента.

Стоит взглянуть на обширную империю Amazon по доставке грузов.

Хранение, сортировка и доставка

Праздничный сезон 2013 года стал переломным моментом для Amazon: американские перевозчики не смогли своевременно справиться с большим объемом заказов, что привело к задержкам с их поставками и разочарованию клиентов. С тех пор Amazon, согласно анализу данных, проведенному логистической консалтинговой фирмой MWPVL International, увеличила число центров по обработке, сортировке заказов и других объектов, занимающихся доставкой, с примерно 65 до примерно 400. Как напомнила MWPVL, до 2005 года у Amazon было всего три центра обработки и исполнения заказов на всю страну.

Крупные расходы

Решительные шаги Amazon по получению большего контроля над доставкой заказов и ее скоростью вынудили компанию увеличить расходы на перевозки и обработку заказов. За последние 10 лет эти затраты подскочили примерно с 5,5 млрд долларов в 2010 году до порядка 61,7 млрд долларов в 2018 году и теперь превосходят четверть выручки Amazon.

Программа Prime

Что же является крупным источником таких заоблачных расходов? Amazon стремительно привлекает подписчиков в свою членскую программу Prime, которая сулит быструю и бесплатную доставку более 100 млн единиц товара. В одном только 2-м квартале компания потратила свыше 800 млн долларов на изменение своего стандартного бесплатного способа доставки, и теперь члены программы могут получать заказы на следующий день, а не через два дня.

По данным аналитической фирмы Consumer Intelligence Research Partners, число членов программы Prime в США превысило 100 млн человек. Эта программа, годовая подписка на которую стоит 119 долларов, во 2-м квартале способствовала 37%-ному росту подписной выручки Amazon по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Перевозка тяжелых грузов

Amazon больше не обрабатывает небольшое число накопившихся заказов. Теперь она является основным перевозчиком своих коричневых коробок. Поразительное изменение по сравнению с предыдущими несколькими годами.

По оценкам аналитической фирмы Rakuten Intelligence, в настоящее время Amazon доставляет почти половину заказанных на ее сайте товаров по сравнению с менее чем 15% в 2017 году. Сейчас она, по расчетам MWPVL International, ежедневно обрабатывает 4,8 млн посылок в США. Почтовая служба США, которая некогда была основным перевозчиком заказов Amazon, сейчас доставляет всего примерно половину тех посылок, которые она доставляла два года назад.

Доставка по суше, морю и воздуху

Все это значит, что Amazon нуждается в новых способах доставки возрастающего числа грузов. В прошлом году она запустила программу, в рамках которой предприниматели через собственные компании грузоперевозок могут начать доставлять заказы в фирменных грузовиках Amazon. Кроме того, через свою программу Flex она платит деньги работающим по контракту водителям за то, что они доставляют заказы, используя собственные машины. Она также недавно представила программу, в рамках которой действующие сотрудники могут получить до 10 000 долларов, чтобы создать свой собственный местный бизнес по доставке грузов.

В июне Amazon сказала, что арендует еще 15 самолетов Boeing Co. 737-800, переоборудованных в грузовые. Это в дополнение к пяти, которые она взяла в лизинг, и еще 40 более крупным моделям. Компания к 2021 году рассчитывает добавить еще 10 арендованных лайнеров. В последнее время она даже стремится заняться морскими грузоперевозками.

Хотя Amazon уже заставила считаться с собой в отрасли грузоперевозок, она продолжает сотрудничать с другими компаниями по доставке. "Мы считаем, что сотрудничество UPS и Amazon ведет к взаимовыгодным отношениям", — сказал представитель United Parcel Service Inc. UPS и FedEx остаются гораздо больше Amazon в плане объема грузоперевозок и операций.

"FedEx уже создала сеть и мощности для обслуживания тысяч ретейлеров в сегменте интернет-торговли", — напомнила представитель FedEx, добавив, что компания действует сообща "с крупными ретейлерами для поддержания их роста" с помощью своей сети.

— Автор Sebastian Herrera, Sebastian.Herrera@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ