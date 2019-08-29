МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. АФК "Система" не исключает появления новой дивидендной политики до конца года, но может остаться и прежняя, рассказал президент корпорации Андрей Дубовсков.

Отвечая в ходе телефонной конференции на вопрос, есть ли шансы у инвесторов компании увидеть новые дивидендную политику во второй половине 2019 года, он сообщил, что компания представит ее к концу года.

"У меня нет возможности поделиться с вами новой формулой, но я думаю, что мы будем готовы обновить нашу дивидендную политику к концу этого года. И это может быть новая дивидендная политика, но в то же время это может быть новое видение нашей текущей дивидендной политики, потому что мы можем пересмотреть нашу текущую дивидендную политику, или мы можем оставить нашу текущую дивидендную политику без изменений. И это открытый вопрос для нас", — сказал Дубовсков.