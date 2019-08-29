МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. АФК "Система" может продать контрольную долю в "Детском мире" при хорошей цене — минимум за 35 миллиардов рублей, заявил президент корпорации Андрей Дубовсков.

"Нет каких-то изменений в нашем видении на данный момент, но если какие-то потенциальные партнеры заинтересуют нас, конечно, мы готовы продать ее (долю в "Детском мире" — ред.) Но это разговор о хорошей цене — как минимум 35 миллиардов рублей", — сказал он в ходе телефонной конференции.

АФК "Система" владеет 52,1% акций "Детского мира". В ноябре 2018 года основной владелец корпорации Владимир Евтушенков говорил, что АФК принципиально договорилась о продаже контрольного пакета в "Детском мире", и сделка может состояться в начале 2019 года. Однако в феврале этого года он заявил, что "Система" может и не продавать свою долю в ритейлере, поскольку компания хорошо развивается.