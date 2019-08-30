МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило рейтинги эмитента и приоритетного необеспеченного долга китайской интернет-компании Alibaba Group на уровне "А1", прогноз по рейтингам стабильный, говорится в сообщении агентства.

"Подтверждение рейтингов отражает лидирующие позиции Alibaba на рынке Китая, а также показатели генерирования денежного потока и сохранение стабильности в финансовых показателях", — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Moody's Лины Чой (Lina Choi).

Агентство ожидает от Alibaba сохранения взвешенного подхода к расширению бизнеса. "Выручка Alibaba продолжит расти на 30-35% в течение следующих 12-18 месяцев, в основном благодаря устойчивому росту ключевого торгового бизнеса", — прогнозирует Moody's.

Стабильный прогноз отражает, в частности, ожидания Moody's того, что Alibaba будет сохранять свое доминирующее положение на рынке электронной коммерции Китая. "Возможность повышения рейтинга в краткосрочной перспективе ограничена, поскольку рейтинги Alibaba уже соответствуют уровню рейтинга Китая, где компания ведет большую часть своего бизнеса", — отмечает агентство.

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com. Чистая прибыль Alibaba по итогам первого квартала 2019-2020 финансового года (завершился 30 июня) выросла почти в 2,5 раза в годовом выражении и составила 21,252 миллиарда юаней (3,096 миллиарда долларов).