МОСКВА, 2 сен — Dow Jones. Трения между Boeing Co. и международными регуляторами воздушной безопасности угрожают новыми задержками возобновления полетов лайнера 737 MAX, сообщили информированные источники в правительстве и профсоюзе пилотов.

По их словам, очередное осложнение в рамках этой длительной эпопеи связано с брифингом Boeing в августе, который был прерван регуляторами из США, Европы, Бразилии и других стран. Регуляторы жаловались, что авиастроитель не представил технической информации и не ответил на конкретные вопросы о модификации работы компьютеров, контролирующих полет MAX.

Как результат, Boeing теперь должен заново представить документы к брифингу с описанием предлагаемых модификаций ПО, отметили источники. Затем эти изменения должны быть проверены Федеральным авиационным управлением (FAA), после чего можно будет провести встречу в том же составе – а также назначить ключевые испытания на симуляторах и тестовые полеты с использованием модифицированного софта.

По словам источников, итогом этого станут еще несколько недель задержки, и это может значительно сократить вероятность возобновления полетов и перевозки пассажиров в Северной Америке до завершения рождественских праздников, вопреки публичным прогнозам Boeing и некоторых американских авиакомпаний. Ранее об этих встречах и их последствиях не сообщалось.

В Европе некоторые представители авиаотрасли заявляют, что начинают все больше опасаться, что значительная часть самолетов по эту сторону Атлантики не возобновит перевозку пассажиров ранее января. Европейские регуляторы дали понять, что им, возможно, понадобится дополнительное время, чтобы изучить ожидаемые изменения в компьютерах для контроля полетов MAX и автоматизированной системе предотвращения сваливания под названием MCAS. Ошибки MCAS привели к падению двух лайнеров MAX менее чем за 5 месяцев и гибели 346 человек, после чего полеты этого лайнера были запрещены в середине марта.

Представитель Boeing отказался комментировать неудачный августовский брифинг, проводившийся в районе Сиэтла. "Согласно нашей наиболее оптимистичной текущей оценке, MAX вернется в эксплуатацию в начале 4-го квартала, – отметил он, добавив, что эти сроки будут зависеть от FAA и мировых регуляторов. – Мы фокусируемся на безопасности, доверии и уверенности наших клиентов, регуляторов и пассажиров", — заявил он.

По словам представителя FAA, регулятор "продолжает осуществлять тщательный процесс возвращения этого самолета к обслуживанию пассажиров, не имея каких-либо предписанных сроков". Что касается нескольких незавершенных расследований по безопасности в США и за рубежом, "несмотря на то, что процедура сертификации регулятором давно устоялась и стабильно способствует безопасности конструкций воздушных судов, мы приветствуем работу этих экспертов и ждем ее результатов".

Некоторые представители отрасли продолжают считать, что очередные проблемы можно решить достаточно быстро, чтобы самолет мог подняться в воздух незадолго до Рождества.

На встрече в августе должны были углубленно рассматриваться планы Boeing по укреплению безопасности за счет использования обоих компьютеров контроля полетов на каждом рейсе MAX. Изначально на MAX, как и на предыдущих версиях самолета, во время каждого рейса работал только один компьютер, делая самолет более уязвимым при неисправности или сбое датчиков.

Явные разногласия возникли на фоне признаков новых заминок в процессе сертификации MAX. За несколько последних недель Boeing и FAA выявили еще один риск в системе контроля полетов, требующий дополнительных изменений софта и тестов, сообщили источники в правительстве и профсоюзе пилотов.

Кроме того, FAA подтвердило, что собранной им международной экспертной группе (в которую входят представители 9 иностранных регуляторов) потребуется дополнительное время, чтобы задокументировать свою работу и представить рекомендации относительно процесса сертификации в США.

Готовясь к предпраздничному наплыву пассажиров и разрабатывая планы на последние месяцы года, авиакомпании пытаются преодолеть неопределенность насчет сроков возобновления полетов MAX.

В воскресенье American Airlines Group Inc. заявила, что уберет MAX из своего расписания еще на месяц – по 3 декабря, однако по-прежнему уверена, что этот лайнер будет сертифицирован для полетов в этом году. United Airlines Holdings Inc. в пятницу объявила об аналогичном решении, однако в ее расписании MAX не будет до 19 декабря.

Обе компании уверены, что MAX вернется в эксплуатацию до рождественских и новогодних праздников. До этого обе они рассчитывали возобновить полеты на MAX в начале ноября.

Другие операторы, включая Southwest Airlines Co. и Air Canada, решили не планировать никаких рейсов на MAX до следующего года. К тому времени, как они думают, регуляторы выдадут необходимые разрешения, а сами компании осуществят необходимое обучение персонала и техническую поддержку. Как заявил на прошлой неделе представитель Southwest, обучение персонала работе с новым софтом и процедурами, а также проверка и техподдержка самолетов, которые не летали с марта, могут занять до шести недель.

На момент введения запрета на полеты в авиапарках авиаперевозчиков США находилось 72 лайнера MAX. Предполагалось, что в текущем году эта цифра вырастет примерно в 2 раза, вследствие чего компаниям становится все труднее работать без этого самолета.

— Автор Andy Pasztor, andy.pasztor@wsj.com, Alison Sider, alison.sider@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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