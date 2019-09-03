МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. АФК "Система" готова продать часть акций концерна "Радиотехнические и информационные системы" (РТИ) — единственного в мире производителя сверхдальнобойных радиолокационных станций (РЛС), пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на источники в отрасли.

АФК "Система" создала концерн "РТИ Системы" в 2000 году и владеет им через дочернюю структуру — АО "РТИ", которой принадлежит 97% компании. Концерн считается мировым лидером в области загоризонтной и сверхмощной дальней радиолокации.

По данным собеседников издания, в АФК приняли решение о поиске покупателя для концерна в связи с претензиями к предприятиям РТИ в части выполнения госзаказа со стороны Минобороны. У владельцев холдинга могли быть и другие мотивы, добавляют они.

Основным претендентом на покупку актива стал концерн "Алмаз-Антей", сообщают источники газеты. В него входят предприятия, которые разрабатывают и выпускают средства противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО).

Эксперты утверждают, что развитием оборонного производства АФК в последние годы не занималась. Коммерческие активы концерна были переданы в совместное предприятие с "Ростехом", а оставшиеся оборонные фактически не развивались, отметил аналитик "Ренессанс капитала" Александр Венгранович. По его оценке, вероятный объем сделки по продаже РТИ составит несколько миллиардов рублей.

"РТИ Системы" и АФК отказались от комментариев. Но собеседник газеты, знакомый с деталями переговоров, подтвердил факт поиска инвесторов. "Изучаются различные возможности продажи доли или всего пакета, а также иные варианты партнерства", — утверждает он. При этом, по его словам, переговоры ведутся с разными компаниями, в том числе и частными. "Алмаз-Антей" не ответил на запрос издания. В то же время источники подтверждают, что весь август комиссия представителей концерна работала в РТИ, изучая положение дел в компании.